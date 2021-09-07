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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 15:15

В Североморске продолжаются работы по благоустройству, направленные на создание комфортной городской среды

Одним из наиболее значимых объектов благоустройства является улица Сафонова и Приморская площадь.

Североморск в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта по благоустройству пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади было выделено 114 миллионов 525 тысяч рублей, из них 80 миллионов из федерального бюджета, 33 миллиона из областного и 1,5 миллиона из бюджета муниципалитета.

По проекту благоустройства было проведено всенародное обсуждение, он был одобрен и принят к реализации. Подрядчиком для выполнения работ по итогам аукциона выступило ООО «Строй-Норд».

В социальных сетях появляется немало критических высказываний по поводу затянувшихся по сроку работ. Вопросы поступают и в общественную приёмную партии «Единая Россия».

7 сентября депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко, Евгений Затона, Татьяна Смирнова и Олеся Францискевич вместе с директором Городского центра ЖКХ Константином Ухаревым проверили ход и качество выполняемых работ на улице Сафонова.

Объём работ впечатляет. Только на улице Сафонова площадь благоустройства составляет почти 25 тысяч квадратных метров и более 2 тысяч на Приморской площади. В настоящее время уже установлены светильники по обеим сторонам улицы, и часть из них от ДОФа до перекрестка с улицей Головко работают. Уложены бордюры. Ведётся асфальтирование мелкопористым тротуарным асфальтом. В центральной части будет уложено четыре мозаичных панно из плитки в форме ромбов: одно – роза ветров и три – изображения морских узлов. Плиткой будет выложена территория вокруг фонтана и сквер рядом с ЗАГСом. По краям улицы установят скамейки и урны. Ограждение из бутового камня возле Дома офицеров флота закроют деревянными решеткам. В целях обеспечения безопасности будут установлены видеокамеры.

Гарантийный срок объекта – три года, в течение которого подрядчик будет обязан устранить выявленные недостатки.

Юрий Шадрин и Евгений Алексеев отметили важность депутатских рейдов по проверке качества и сроков выполнения работ, но, важен не только сам контроль, но и информирование населения, у которого возникает немало вопросов. А населению не нужно делать скоропалительных выводов, выступать с резкой критикой. Нужно просто немного подождать.

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