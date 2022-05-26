В Североморске продолжаются работы по повышению надежности теплоснабжения потребителей

Двумя годами ранее был обновлён магистральный трубопровод, на котельной №46 проведён ремонт дымовых труб. Сейчас на объекте теплоснабжения заменили котёл. С проведенными работами ознакомился первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский.

Как отметил замруководителя профильного ведомства, новое отечественное оборудование, отвечающее всем высоким стандартам качества, совсем скоро будет введено в эксплуатацию.

Кроме установки котла, проведённой в рамках муниципального контракта, эксплуатирующей организацией АО «МЭС» своими силами была проведена замена элемента котлоагрегата – экономайзера, а также двух щитов управления.

По информации директора филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Александра Кобытева, обновленное в совокупности оборудование надёжно и без сбоев прослужит ещё как минимум 15 лет, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/