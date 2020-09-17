В Североморске продолжится модернизация корта около школы № 7

В планах администрации флотской столицы - оборудовать на данной территории спортивный городок.

Обустройство спортивной территории началось в прошлом году. На месте старого корта застелили газон, поставили ограждение и провели освещение. В эту летнюю кампанию вокруг корта уложили резиновое покрытие, установили скамейки и урны. В планах – оборудование здесь также баскетбольной площадки и площадки с уличными турниками, благоустройство прилегающей территории.

Как отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков, корт должен быть открыт для всех желающих. Он создавался для города - для занятий спортом не должно быть никаких препятствий. Здесь будут проходить любительские тренировки и тренировки детско-юношеской спортивной школы, уроки физкультуры.

В Североморске держат курс на развитие доступных уличных спортивных площадок. Помимо корта около 7 школы в ближайшее время откроется площадка на улице Гаджиева, в ноябре новый корт появится и в Авиагородке.

Кроме этого, в следующем году начнётся подготовка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Муниципалитет заручился поддержкой областного правительства.