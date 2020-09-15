В Североморске проходит вакцинация против сезонного гриппа

Во флотской столице в выходные дни начали работать пункты вакцинации. С 11.00 до 12.30 прививочные бригады дежурили в Авиагородке, с 13.00 до 14.30 – на улице Сафонова. Благодаря выездной работе медиков в субботу и воскресенье прививку от гриппа сделали 100 человек.

В будни бригада проводит вакцинацию на рабочих местах. Прививочную кампанию поддержали и сотрудники администрации.

- Сделать прививку изъявили желание около 50 человек. Вакцина проверенная, хорошо переносится. Мы не первый год с ней работаем. Сейчас поступают списки из школ и детских садов, от городских предприятий. В этом году жители Североморска активно принимают участие в вакцинации, желающих много, - рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Татьяна Перепичка.

Прививку от гриппа в Североморске можно сделать в городской поликлинике. Вакцинация проводится при обращении в регистратуру, приём врача - без очереди.