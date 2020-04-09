В Североморске прокуратура выявила нарушения законодательства при содержании дорог

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения законодательства при содержании дорог на территории ЗАТО Североморск.

Проверкой установлено, что МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск», за которой на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество в составе объектов недвижимости инженерной и транспортной инфраструктуры, в нарушение статьи 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» не обеспечено соответствие состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам, а именно на проезжих частях дорог ЗАТО г. Североморск имеются куски льда, рыхлого снега с песком, куски камней (фракцией 3- 5 мм ).

Прокуратурой города руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.