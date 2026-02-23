В Североморске прошёл праздничный митинг, посвящённый Дню защитников Отечества

Сегодня, в День защитников Отечества, на Приморской площади в Североморске вновь горит Огонь Памяти, а на мысе Алыш реет государственный флаг.

В праздничный день у памятника «Героям североморцам защитникам Советского Заполярья» прошёл митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие старшеклассники североморских школ, педагоги, общественники, представители администрации муниципалитета, фонда «Защитники Отечества», волонтёрских организаций, Федеральной службы судебных приставов, депутаты флотской столицы, участники «Движения Первых».

Также почтили защитников и военнослужащие Северного фота. После торжественного построения они возложили венки и цветы, отдавая дань уважения живым героям и памяти павших.

Фото (Наталья СТОЛЯРОВА, Екатерина ШВЕЦ): https://citysever.ru/novostiq/19369-v-severomorske-proshel-prazdnichnyy-miting/#news-gal-7