В Североморске прошёл репетиционный ЕГЭ по отечественной истории для родителей

О каком сражении идёт речь, кто руководил страной, когда произошло событие, к юбилею которого выпущена марка? Пока североморские одиннадцатиклассники писали сегодня региональный репетиционный экзамен по русскому языку, взрослые сдавали пробный ЕГЭ по отечественной истории. Флотская столица присоединилась к Всероссийской акции «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями».

Свои знания вчера проверили глава ЗАТО г. Североморск, начальник Управления образования, депутаты Совета депутатов муниципалитета, журналисты, родители выпускников.

На репетиционном экзамене все как на настоящем ЕГЭ. Он призван познакомить ребят, а в рамках акции и родителей тоже, с процедурой проведения экзамена. На самом итоговом испытании будет уже не так волнительно. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. А вот у взрослых сегодня в запасе было 40 минут.

- В предыдущие годы мы писали репетиционный экзамен по русскому языку, на этот раз - по истории, что стало неожиданностью. Проверить свои знания, конечно, интересно, - поделился глава муниципалитета. - Но по большей части эта акция направлена на психологическую поддержку выпускников. Если папы, мамы, руководители города могут ответить на вопросы, то и ребята смогут - они же готовились!

Отметки за репетиционный экзамен не ставятся, но результаты школьники смогут узнать по месту учебы не позднее 19 марта.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15405-v-severomorske-proshel-repeticionnyy-ege-po-otechestvennoy-istorii-dlya-roditeley/#news-gal-16