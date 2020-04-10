В Североморске прошёл рейд по проверке общественного транспорта специалистами двух ведомств

Сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора - участники контрольного мероприятия проверили порядок выполнения санитарно-эпидемических правил в городских автобусах, есть ли у кондукторов и водителей защитные маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Также проверяющие уделили внимание техническому состоянию транспорта.

Это не первый совместный рейд госавтоинспекторов и Роспотребнадзора. Такие мероприятия позволяют контролировать ситуацию на общественном транспорте и с точки зрения эпидемиологической безопасности пассажиров, и их безопасности, как участников дорожного движения.