В Североморске прошёл турнир по русскому бильярду

Во флотской столице состоялся турнир на кубок командующего Северным флотом по русскому бильярду. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев». В них приняло участие более 40 человек: военнослужащие и ветераны военной службы, а также гражданские любители этой игры.

Открыл турнир командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он пожелал участникам успехов и выполнил символический удар по пирамиде из бильярдных шаров.

Каждый розыгрыш длился в среднем около получаса. Для выхода в следующий тур спортсмену необходимо было одержать, как минимум две победы в трёх играх.

По результатам турнира в командном первенстве первое место заняла сборная 1469 военно-морского клинического госпиталя Северного флота, второй стала команда «Динамо» силовых структур Мурманской области, замкнули тройку лидеров представители команды «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в личном первенстве победил Антон Колодкин из команды 1469 военно-морского клинического госпиталя, второе место занял Роман Орехов из команды «Динами», третье — Степан Иванов из смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Победителям и призёрам были вручены медали и кубки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455918@egNews