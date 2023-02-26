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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.23 10:00

В Североморске прошёл турнир по русскому бильярду

Во флотской столице состоялся турнир на кубок командующего Северным флотом по русскому бильярду. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев». В них приняло участие более 40 человек: военнослужащие и ветераны военной службы, а также гражданские любители этой игры.

Открыл турнир командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он пожелал участникам успехов и выполнил символический удар по пирамиде из бильярдных шаров.

Каждый розыгрыш длился в среднем около получаса. Для выхода в следующий тур спортсмену необходимо было одержать, как минимум две победы в трёх играх.

По результатам турнира в командном первенстве первое место заняла сборная 1469 военно-морского клинического госпиталя Северного флота, второй стала команда «Динамо» силовых структур Мурманской области, замкнули тройку лидеров представители команды «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в личном первенстве победил Антон Колодкин из команды 1469 военно-морского клинического госпиталя, второе место занял Роман Орехов из команды «Динами», третье — Степан Иванов из смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Победителям и призёрам были вручены медали и кубки.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455918@egNews

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