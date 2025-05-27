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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.25 09:30

В Североморске прошёл вечер памяти кавалера ордена мужества Даниила Фролова

В Музее истории города и флота прошёл вечер памяти кавалера ордена мужества Даниила Фролова.

Даниил Фролов был воспитанником Североморского кадетского корпуса, занимался в Детском морском центре имени В. Пикуля. С июля 2023 года выполнял боевые задачи на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 10 июля прошлого года погиб на Тендеровской косе Скадовского района Херсонской области. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», медалью «За спасение погибавших», орденом Мужества (посмертно).

Участие в памятном вечере приняли родные и близки героя, одноклубники по универсальному бою, военнослужащие СФ, учащиеся Североморского кадетского корпуса.

- Чтобы стать таким, как Даниил, нужно очень много над собой работать. Он вёл за собой! Даниил является примером для нас всех — быть впереди всегда. Гордимся его отвагой! - обратился к присутствовавшим председатель Совета депутатов Евгений Алексеев. - Вечная память не вернувшимся с полей сражений!

 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18069-v-severomorske-proshel-vecher-pamyati-kavalera-ordena-muzhestva-daniila-frolova/

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