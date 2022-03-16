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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 16:00

В Североморске прошла акция в поддержку военнослужащих российской армии, воинов ЛНР и ДНР, участвующих в спецоперации по принуждению к миру Украины

16 марта Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот в свой главной столице городе Североморске провёл акцию в поддержку военнослужащих российской армии, воинов ЛНР и ДНР, участвующих в спецоперации по принуждению к миру Украины, уничтожению её военного потенциала, националистических воинских формирований и неонацизма.

В акции приняли участие военнослужащие Северного флота, оркестр ансамбля песни и пляски Северного флота, юнармейцы и воспитанники Североморского кадетского корпуса. Участники акции выстроились в виде букв «Z» и «V». Буква «V» означает фразу «Сила в правде», а буква «Z» означает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена».

Хором была исполнена песня «Служить России»: «Полки идут стеной, // Красиво держат строй //  И гордо шелестят знамена, // Комбат и рядовой - единою судьбой // Мы связаны с тобой, друг мой. … // Мы будем верою и правдою служить России... // ...Мы будем...служить...России!».

Принявший участие в данном мероприятии председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев отвечая на вопросы журналистов сказал, что лично он поддерживает решение Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина о начале спецоперации по принуждению Украины к миру.

В страшном сне в советские годы невозможно было представить, что русские и украинцы будут воевать друг с другом. Но пришедшие к власти украинские националисты, исповедующие идеологию фашизма, стали проводить антирусскую политику, враждебную России. 8 лет у руководства Украины были на то, чтобы мирно решить вопрос с ДНР и ЛНР, чтобы утвердить нейтральный статус своего государства. Но они не сделали этого. За эти 8 лет были убиты более 13 тысяч мирных граждан и защитников Донбасса. Более того, в их планах было размещение на территории Украины баз НАТО, которые реально угрожали бы безопасности нашей страны.

Сейчас стало известно о полутора десятках биолабораторий, которые США разместили на территории Украины, где разрабатывалось биологическое оружие избирательного действия на славян. Были планы и создания своего ядерного оружия. 

Стали известны и планы нападения украинских войск на ДНР, ЛНР и Крым. Россия опередила Украину совсем не на много.

Да, Россия попала под жесткие международные санкции, да, на войне не обойтись без потерь, но Россия обязана обезопасить себя, добившись победы, превратив Украину в нейтральное государство без ядерного оружия, без нацизма.

России, как и СССР, не впервые жить под санкциями. Она справится и окрепнет.

Евгений Алексеев пожелал нашим войскам скорейшей победы, а военнослужащим возвращения живыми и здоровыми к своим семьям.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12081-v-podderzhku-voennosluzhashih/#news-gal-1

 

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