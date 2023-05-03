В Североморске прошла легкоатлетическая эстафета «Ваза Весны»

В главной базе Северного флота – городе Североморске на центральной улице, носящей имя легендарного заполярного лётчика - дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, прошла традиционная легкоатлетическая эстафета под названием «Ваза Весны». В ней приняли участие спортсмены из воинских частей Североморского местного гарнизона, а также семьи военнослужащих. В общей сложности более 100 человек.

Участникам соревнований необходимо было пробежать 350 метров от линии старта и вернуться обратно, передав эстафетную палочку следующему члену команды. Всего было сформировано 10 команд.

В последних забегах участвовали семьи военнослужащих. Первым стартовал папа, затем мама, а заканчивал эстафету их ребёнок. Наравне с мужчинами и мальчиками соревновались женщины и девочки.

В состязаниях между воинскими частями победили военнослужащие отдельного корабельного истребительного авиационного полка, второе место заняли моряки тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а на третью ступень пьедестала почёта поднялись представители центра связи Северного флота.

Среди спортивных семей первое место завоевала семья младшего сержанта Игоря Колотова (ТАВКР «Адмирал Кузнецов»), второе место – семья капитана Александра Горбачёва (дивизия ПВО), а на третье место досталось семье капитана Валерия Киселева (штаб Северного флота).

Всем победителям и призёрам были вручены медали, кубки, дипломы и сладкие пироги. Церемонию награждения провел помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв.

Как сообщает пресс-служба СФ, для участников и зрителей соревнований работала полевая столовая, где угощали солдатской кашей с тушёнкой и хлебом, а также сладким чаем. Была развёрнута выставка стрелкового оружия, инженерного вооружения и специальных средств.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466081@egNews