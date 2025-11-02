В Североморске прошла масштабная конференция «Ты можешь» для подростков из закрытых городов Мурманской области

Во Дворце культуры «Строитель» в Североморске состоялась третья молодёжная конференция «Ты можешь», объединившая более 400 активных подростков из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области — Североморска, Александровска, Заозерска и Видяево.

Мероприятие организовано региональным отделением «Движения Первых» при поддержке правительства Мурманской области. Особенность конференции в том, что она зародилась как детская инициатива. Проект был предложен в 2023 году школьником из Гаджиево, активистом «Движения Первых», заместителем председателя Федерального совета «Первых» Егором Тумаком. Он стал не только автором, но и одним из организаторов события. В этом году к подготовке присоединилась детская дирекция из числа участников местных советов «Первых», благодаря чему программа максимально отразила интересы и потребности аудитории.

«Конференция «Ты можешь» — яркий пример того, как инициатива подростков получает реальную поддержку на региональном уровне. Особенно важно, что к организации были привлечены сами ребята: они выбирали спикеров, проводили творческие мастер-классы, работали модераторами на площадках. Это живой формат, который помогает молодым людям поверить в себя и понять, что их мнение и идеи действительно значимы. Для нас это не просто мероприятие, а инструмент поддержки, социализации и развития молодёжи из военных гарнизонов, где большинство жителей — семьи военнослужащих. Такие проекты — это инвестиция в будущее заполярной молодёжи», — подчеркнул председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

Программа конференции включала образовательные, практические и творческие блоки.

На интерактивных площадках участники осваивали прикладные навыки: на направлении «Хранители истории» подростки создавали спички длительного горения, талисманы и нашлемники для участников СВО; площадка «Первая помощь» обучала алгоритмам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях; проект «Юннаты Первых» знакомил с основами выращивания микрозелени. Для творчески активных участников работали площадки «МедиаПритяжение» и «Зона творчества» с рисованием на воде в технике эбру.

Образовательная часть объединила лекции и мастер-классы от экспертов: установочную сессию «Быть первым. Быть впереди. Быть лидером!» провела руководитель Академии «Первых» Кдания Кавизина; о критическом мышлении через историю рассказал кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Прошли мастер-классы по медиаграмотности от генерального директора медиагруппы «Регион Медиа» Дмитрия Афиногенова, ораторскому мастерству от тренера Инны Солдатовой и уличному танцу от хореографа Любови Скачковой.

Особый интерес вызвала встреча с участником специальной военной операции Александром Белобородовым и мотивационная дискуссия «Ты можешь побеждать!» с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, руководителем Русского театра на воде, телеведущей, актрисой и депутатом Московской городской Думы Марией Киселёвой. Завершился день театрализованным перфомансом «Ты можешь всё» и концертом артиста Стаса Море.

«Мы хотели показать ребятам из закрытых городов, что их возможности безграничны. Что географическая удалённость не является препятствием для самореализации», — отметил автор проекта Егор Тумак.

«Такие мероприятия доказывают, что мы можем многое. Здесь я познакомилась с ребятами из других городов, получила новые знания и поняла: нет ничего невозможного», — поделилась впечатлениями участница конференции Даша Чебан из Заозерска.

Проведение конференции «Ты можешь» стало наглядным примером эффективной поддержки молодёжных инициатив и создания условий для развития талантов подростков из закрытых городов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556408/#&gid=1&pid=5