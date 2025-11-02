С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улейДлинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.25 17:00

В Североморске прошла масштабная конференция «Ты можешь» для подростков из закрытых городов Мурманской области

Во Дворце культуры «Строитель» в Североморске состоялась третья молодёжная конференция «Ты можешь», объединившая более 400 активных подростков из закрытых административно-территориальных образований Мурманской области — Североморска, Александровска, Заозерска и Видяево.

Мероприятие организовано региональным отделением «Движения Первых» при поддержке правительства Мурманской области. Особенность конференции в том, что она зародилась как детская инициатива. Проект был предложен в 2023 году школьником из Гаджиево, активистом «Движения Первых», заместителем председателя Федерального совета «Первых» Егором Тумаком. Он стал не только автором, но и одним из организаторов события. В этом году к подготовке присоединилась детская дирекция из числа участников местных советов «Первых», благодаря чему программа максимально отразила интересы и потребности аудитории.

«Конференция «Ты можешь» — яркий пример того, как инициатива подростков получает реальную поддержку на региональном уровне. Особенно важно, что к организации были привлечены сами ребята: они выбирали спикеров, проводили творческие мастер-классы, работали модераторами на площадках. Это живой формат, который помогает молодым людям поверить в себя и понять, что их мнение и идеи действительно значимы. Для нас это не просто мероприятие, а инструмент поддержки, социализации и развития молодёжи из военных гарнизонов, где большинство жителей — семьи военнослужащих. Такие проекты — это инвестиция в будущее заполярной молодёжи», — подчеркнул председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

Программа конференции включала образовательные, практические и творческие блоки.

На интерактивных площадках участники осваивали прикладные навыки: на направлении «Хранители истории» подростки создавали спички длительного горения, талисманы и нашлемники для участников СВО; площадка «Первая помощь» обучала алгоритмам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях; проект «Юннаты Первых» знакомил с основами выращивания микрозелени. Для творчески активных участников работали площадки «МедиаПритяжение» и «Зона творчества» с рисованием на воде в технике эбру.

Образовательная часть объединила лекции и мастер-классы от экспертов: установочную сессию «Быть первым. Быть впереди. Быть лидером!» провела руководитель Академии «Первых» Кдания Кавизина; о критическом мышлении через историю рассказал кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Прошли мастер-классы по медиаграмотности от генерального директора медиагруппы «Регион Медиа» Дмитрия Афиногенова, ораторскому мастерству от тренера Инны Солдатовой и уличному танцу от хореографа Любови Скачковой.

Особый интерес вызвала встреча с участником специальной военной операции Александром Белобородовым и мотивационная дискуссия «Ты можешь побеждать!» с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, руководителем Русского театра на воде, телеведущей, актрисой и депутатом Московской городской Думы Марией Киселёвой. Завершился день театрализованным перфомансом «Ты можешь всё» и концертом артиста Стаса Море.

«Мы хотели показать ребятам из закрытых городов, что их возможности безграничны. Что географическая удалённость не является препятствием для самореализации», — отметил автор проекта Егор Тумак.

«Такие мероприятия доказывают, что мы можем многое. Здесь я познакомилась с ребятами из других городов, получила новые знания и поняла: нет ничего невозможного», — поделилась впечатлениями участница конференции Даша Чебан из Заозерска.

Проведение конференции «Ты можешь» стало наглядным примером эффективной поддержки молодёжных инициатив и создания условий для развития талантов подростков из закрытых городов Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556408/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Художественный фильм (16+)23:15«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:45«А вот и она». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»