В Североморске прошла презентация альбома «История боевого комбата» о 100-летнем ветеране Великой Отечественной войны Алексее Ерошине

В Центральной библиотеке города Североморска состоялась презентация альбома о 100-летнем ветеране Великой Отечественной войны кавалере двух орденов Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны обеих степеней майоре в отставке Алексее Ивановиче Ерошине. 7 февраля ему исполнился бы 101 год, но два месяца назад ветерана не стало.

Сигнальный экземпляр своего альбома «История боевого комбата» Алексей Ерошин увидел на своё столетие, которое широко отмечалось в прошлом году. Юбиляр получил поздравления от Президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Лично поздравить ветерана прибыли командующий Северным флотом, тогда ещё вице-адмирал, Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фотографии с празднования юбилея также вошли в изданный альбом.

В презентации издания приняли участие дочки и другие родственники Алексея Ивановича, глава Североморска капитан 2 ранга запаса Олег Прасов и жители города. От командования Северным флотом почтить память фронтовика прибыли начальник военно-политического управления капитан 1 ранга Геннадий Прохоров и начальник отдела береговых войск флота, ветеран и непосредственный участник боевых действий полковник Анатолий Белезеко.

В перерывах между рассказами о жизненном пути и военных подвигах Алексея Ерошина, об истории создания альбома, прозвучали песни военных лет в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота и североморского Дворца культуры «Строитель».

Альбом «История боевого комбата» отпечатан тиражом несколько сотен экземпляров. Он передан библиотечной системе и образовательным учреждениям главной базы Северного флота и Кольского Заполярья, а также военнослужащим с целью военно-патриотического воспитания молодёжи. В альбоме содержится часть истории нашего великого народа и его подвига. Алексей Иванович Ерошин прошёл войну от первого до последнего дня, воевал в составе Юго-Западного, Сталинградского, Украинского, Белорусского и Забайкальского фронтов. Был дважды ранен, дошёл до Берлина. Прожил долгую, трудную и интересную жизнь, вырастил детей, внуков и успел увидеть правнуков.

Как отметил глава Североморска Олег Прасов, альбом «История боевого комбата» — это дань памяти Алексею Ивановичу, который делал все от него зависящее, чтобы подрастающее поколение помнило о подвиге своих предков.