В Североморске прошла встреча с труженицами тыла

Не только Россия, но и всё прогрессивное человечество готовится отметить 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно Советский Союз внёс основной вклад в разгром германского фашизма, освободил страны Европы от коричневой чумы.

К сожалению, с каждым годом среди нас остаётся всё меньше фронтовиков, тех, кто с оружием в руках на земле, в воздухе и на море громил фашистов, приближая День Победы. Но ещё живы труженики тылы, кто в детском возрасте наравне с взрослыми на заводах, фабриках, на колхозных полях трудился под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы», а потом в тяжелейших условиях поднимали из руин нашу страну. Сегодня даже трудно представить, как они в стране, перенесшей такие тяготы, с разрушенной промышленностью, стертыми с лица городами и селами в кратчайшие сроки восстановили экономику, овладели мирным атомом, построив первые в мире атомную электростанцию и атомный ледокол «Ленин», запустили первого человека в космос, добились военного паритета с США и НАТО.

6 мая в Розовой гостиной Центральной городской библиотеки города Североморска, столицы Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота прошла встреча с труженицами тыла Фаиной Петровной Карпеевой, Александрой Никифоровной Болотниковой, Валентиной Петровной Свежанкиной и несовершеннолетними узницами концлагерей Люсей Антоновной Волошиной, Валентиной Николаевной Шестаковой, Тамарой Васильевной Самсоновой

Во встрече приняли участие и поздравили ветеранов, вручив им подарки и цветы председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Анна Клапоцкая, сотрудники администрации флотской столицы, кадеты и юнармейцы.

С цветами и подарками пришли поздравить ветеранов представители Военного следственного отдела Следственного Комитета России Никита Абраменков и Денис Чернышев, сотрудник Следственного комитета России по ЗАТО г. Североморск Сергей Верентихин, заместитель прокурора города Североморск Игорь Борисенко и помощник прокурора Анфиса Козель.

Сотрудницы Центральной городской библиотеки подготовили тематическую композицию «И снова май, цветы и слезы», по завершению которой присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

А потом было чаепитие.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12296-v-severomorske-chestvovali-veteranov/#news-gal-8