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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 16:00

В Североморске прошли публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

5 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск провёл публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области».

После выступления с докладом начальника юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Юлии Ростовцевой единогласно было принято заключение по результатам публичных слушаний, которое депутаты учтут при принятии новой редакции Устава ЗАТО г. Североморск на заседании Совета депутатов, которое состоится 20 декабря 2022 года.

Участники публичных слушаний единогласно одобрили проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области». Всего в устав внесено 5 изменений, вызванных изменениями федерального законодательства.

Новая редакция устава будет зарегистрирована в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. И лишь после государственной регистрации решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет обнародовано путем опубликования в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступит в законную силу.

 

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