В Североморске прошли соревнования в честь бойцов 6-й роты

В спорткомплексе «Старт» флотской столицы состоялись спортивные соревнования, посвященные памяти подвига героя России Марка Евтюхина и его товарищей - бойцов 6-й роты.

Эти памятные соревнования в Североморске уже стали традиционными. В них принимают участие школьники – ученики 9-11 классов. В этом году свои команды заявили восемь образовательных учреждений муниципалитета.

Спортсмены состязались в подтягивании и беге с препятствиями, надевании противогазов и сборке-разборке автоматов, проверяли себя на меткость в дартсе и забивании мячей в баскетбольные кольца.

Поддержать школьников пришли начальник Управления образования администрации муниципалитета Юлия Гладских, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский и депутат Вячеслав Годунов. Юные артисты ансамбля Северного флота и ДДТ им. С. Ковалёва подарили участникам соревнований свои творческие номера.

В этом году спортивная удача оказалась на стороне школы № 7 – команда заняла первое место, на втором - школа № 10, на третьем - гимназия № 1. Также ученики получили награды в личных зачётах, а победители - кубки, грамоты и медали.