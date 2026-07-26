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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.26 22:30

В Североморске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко 330-й годовщине создания Военно-морского флота России

Праздничные события собрали ветеранов, военнослужащих, членов их семей и жителей региона. В праздновании приняли участие губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

В своём выступлении глава региона подчеркнул особое значение этого праздника для Кольского Заполярья. «Мы гордимся тем, что основные силы Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота — самого мощного флота нашей страны — базируются на Мурманской земле. Для нас большая честь жить, работать и служить рядом с отважными воинами-североморцами. Я выражаю благодарность всем, кто сегодня обеспечивает безопасность страны, включая экипажи кораблей в дальних походах и бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Отдельная благодарность — всем семьям, которые хранят уют и тепло в доме и ждут наших бойцов. При поддержке Президента России Владимира Путина мы и дальше будем делать всё, чтобы флотские гарнизоны становились лучше и благоустроеннее по реновации ЗАТО. Это наша принципиальная задача», — сказал Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов поздравил воинов-североморцев, ветеранов, рабочих и служащих воинских частей и учреждений, Жителей города Североморска с Днём Военно-морского флота России.

«Моряки и морские пехотинцы Северного флота служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сражаются самоотверженно, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Более 18 тысяч военнослужащих Северного флота отмечено государственными наградами, а 23 воина-североморца удостоены звания Героя России. Северный флот надёжно обеспечивает защиту государственных интересов и играет важную роль в стратегическом сдерживании потенциальных угроз», — подчеркнул командующий», — подчеркнул командующий.

Традиционно День Военно-морского флота в Североморске начался с церемонии поднятия Андреевского флага и зажжения Огня Памяти. Затем состоялся митинг и прохождение торжественным маршем войск Североморского гарнизона, а также плац-парад с выступлением военного оркестра Северного флота.

Завершающим аккордом торжественной части стала церемония возложения цветов и венков к памятнику Героям-североморцам — защитникам Заполярья. Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания, отдав дань уважения их подвигу в годы Великой Отечественной войны и в современных военных конфликтах.

После церемонии возложения губернатор и командующий Северным флотом осмотрели выставку вооружения и военной техники. Гостям мероприятия были представлены современные образцы вооружения, включая беспилотные летательные аппараты, а также трофейные экспонаты. На площадках также работали экспозиции Военно-морского музея Северного флота и ретроавтомобилей.

Кроме того, вниманию посетителей были представлены локации Центра военно-спортивной и патриотического воспитания «ВОИН», где гости могли ознакомиться с работой учебных точек, современными методиками подготовки и тренажерными комплексами. Для всех желающих работала полевая кухня.

Праздник продолжился концертной программой лучших коллективов Мурманской области и приглашенных артистов.

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/571706/#&gid=1&pid=82

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