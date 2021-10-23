В Североморске прошло открытие традиционных спортивных соревнований среди военнослужащих командного профиля «Командирские старты»

В главной базе Северном флоте – городе Североморске 22 октября прошло открытие традиционных спортивных соревнования среди военнослужащих командного профиля под названием «Командирские старты». В них принимают участие несколько десятков офицеров от командиров взводов до командиров соединений.

Церемония открытия состоялась в универсальном спортивном комплексе «Старт» в Североморске под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Он напутствовал спортсменов в погонах и отметил, что лучшие из них отправятся защищать честь Северного флота в Москву на всеармейские соревнования.

Офицеры продемонстрируют свою силу, быстроту, выносливость и точность в спортивном зале, бассейне и стрелковом тире.

В числе участников «Командирских стартов» есть несколько женщин-военнослужащих. В прошлом году представительницы прекрасного пола участвовали в спортивных состязаниях впервые. Победу одержала представительница армии ВВС и ПВО Северного флота лейтенант медицинской службы Валентина Вербенкина. В общей сложности она набрала 3574 балла, показав лучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и сгибании-разгибании рук в упоре лёжа).

На Северном флоте соревнования «Командирские старты» проходят седьмой год подряд и пользуются большой популярностью.