В Североморске прошло региональное открытие мини-технопарка

Здесь школьники флотской столицы смогут заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования.

В феврале этого года в целях реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по формированию среды для ускоренного развития в научно-технической сфере и формированию у подрастающего поколения изобретательского мышления губернатор области Андрей Чибис объявил конкурс среди муниципалитетов по созданию квантолабов. По его итогам в этом году в Мурманской области открылось десять мини-технопарков в восьми муниципалитетах. Оснащены они по последнему слову техники: 3-d принтеры, робототехнические комплекты для разработки и конструирования моделей, фрезерно-гравировальные и лазерно-граверные станки.

- То, что мы хотели сделать – сделано: помещение отремонтировано, оформлено, здесь установлено современное высокотехнологическое оборудование, - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Сейчас дети приходят, смотрят, знакомятся. Хочется, чтобы у них этот азарт и желание заниматься остались и в будущем.

Североморский мини-технопарк создан на базе школы№ 12 и находится по адресу ул.Фулика, 1. Это структурное подразделение областного центра дополнительного образования «Лапландия», где в 2017 году был открыт первый детский технопарк «Кванториум».

- Здесь смогут заниматься школьники от 8 до 16 лет, - рассказала начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских. – Группы практически сформированы. В октябре они будут функционировать уже в штатном режиме. Если кто-то ещё желает присоединиться, записаться можно в школе № 12.

По возрасту школьники будут разделены на три группы: 8-10 лет, 10-12 лет, 12-16 лет.

- Эти две площадки – это что-то новое для Североморска. Здесь дети смогут развивать свои технические, инжирные навыки. Очень важно, что программирование, которое будет изучаться в нашем квантолабе, простое, понятное для детей разных возрастов и разного уровня развития. Осилить его сможет каждый! – поделилась учитель технологии школы № 12, педагог дополнительного образования Анна Мельникова.

Одним из условий участия в конкурсе на открытие квантолаба было наличие партнёра. В Североморске им стал «Североморскводоканал».

- Думаю, наше сотрудничество может получиться очень плодотворным. Мы будем предоставлять площадки для экскурсий – на нашем предприятии есть что посмотреть будущим инженерам, а также оказывать посильную материальную помощь, - отметил главный инженер МУП «Североморскводоканал» Иван Попов.