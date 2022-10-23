В Североморске прошло совещание, посвящённое организации деятельности Северной военной хоккейной лиги в сезоне 2022-2023 годов

В главной базе Северного флота – Североморске прошло совещание под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, посвящённое организации деятельности Северной военной хоккейной лиги и проведению игр в новом сезоне 2022-2023 годов.

Торжественное открытие хоккейного сезона Северной военной хоккейной лиги должно состояться в начале ноября на ледовой арене Северного флота в Североморске. Матчи команд Северной военной хоккейной лиги будут проходить еженедельно практически во всех военных гарнизонах флота в Мурманской области, в основном на открытых ледовых кортах.

Хоккеисты воинских частей, соединений и объединений Северного флота примут участие в чемпионате Северной военной хоккейной лиги, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы детские блицтурниры.

В сезоне 2022-2023 года команды Северной военной хоккейной лиги будут поделены на дивизионы по спортивному принципу и уровню подготовленности.

Сборная Северного флота, в состав которой входят лучшие игроки Северной военной хоккейной лиги, также примет участие в ежегодном чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой. В данном чемпионате хоккеисты Северного флота уже пять раз завоевали титул чемпионов.

Как сообщает пресс-служба СФ, Северная военная хоккейная лига основана в 2017 году Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. За пять лет существования лиги было сыграно более 2000 хоккейных матчей и проведено 50 чемпионатов, турниров и кубков, забито более 1800 шайб.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12442790@egNews