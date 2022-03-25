В Североморске прошло совещание руководства Северной военной хоккейной лиги

В штабе Северного флота под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева состоялось рабочее совещание совета и представителей команд Северной военной хоккейной лиги. Были обсуждены насущные вопросы проведения хоккейного сезона.

С докладами выступили помощник командующего флотом – начальник физической подготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв, главный судья СВХЛ подполковник Максим Зубаревич и главный тренер хоккейной сборной флота старший лейтенант Константин Ганин.

Особенностями текущего хоккейного сезона является проведение нескольких детских блиц-турниров, посвящённых праздничным и памятным датам. Уже проведено два: Новогодний и в честь Дня защитника Отечества. 27 марта на ледовой арене в Североморске состоятся игры очередного турнира, посвящённого прошедшему Дню моряка-подводника. Из детских команд лучшие результаты демонстрирует сборная «Палубник» из гарнизона авиаторов Североморск-3, занявшая на прошедших соревнованиях второе и первое места.

В чемпионате Мурманской области по хоккею безоговорочно лидирует сборная Северного флота, не проигравшая соперникам ни одного матча. Флотские хоккеисты получили приглашения на открытый чемпионат в городе Казани, который пройдёт на следующей неделе, а также на турниры «Кубок Победы» в Пензенской области и «Кубок Ушакова» - в Севастополе.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккеисты сборной Северного флота планируют принять участие в чемпионате Вооружённых сил России в Санкт-Петербурге, а также побороться за кубок командующего Черноморским флотом в Севастополе и за кубок Северных городов в Дудинке.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414547@egNews