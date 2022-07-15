В Североморске прошло учение по аэрозольной маскировке главной базы Северного флота

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске – состоялось плановое учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара.

Аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе из пунктов базирования и для противодействия применения противником высокоточного оружия.

В учении были задействованы расчёты отдельной роты РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более двадцати квадратных километров.

Как сообщает пресс-служба СФ, применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429270@egNews