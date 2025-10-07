Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 12:35
В Североморске проведён рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Следователи военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону провели рейд на территории ЗАТО Североморск с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.
В ходе мероприятий проверено свыше десяти граждан, среди которых мужчин, не вставших на воинский учёт, не выявлено.
Подобные мероприятия проводятся на территории Мурманской области на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
