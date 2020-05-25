В Североморске проведут модернизацию системы сбора и вывоза отходов

В ЗАТО Североморск работают над оптимизацией процесса обращения с твёрдыми коммунальными отходами – уже этим летом вывозить мусор в муниципалитете будут по-новому.

Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое глава Североморска провёл с представителями комитета по развитию городского хозяйства администрации и компанией «Севстрой». Эта организация в ЗАТО является подрядчиком регионального оператора по обращению с ТКО.

- С инициативой в администрацию муниципалитета обратился директор ООО «Севстрой» Евгений Затона. Суть предложения - в целях оптимизации процесса обращения с твёрдыми коммунальными отходами внедрить современные технологии их сбора и транспортировки мусоровозами задней загрузки. Это, в свою очередь, позволит нам ввести в эксплуатацию контейнеры для сбора отходов, которые закрываются крышками. Второй положительный момент – использование таких контейнеров позволит накрыть контейнерные площадки, чтобы исключить разброс мусор, - рассказал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

- Кроме того, новый вид сбора ТКО повысит эффективность работы. Мусоровозы задней загрузки имеют больший коэффициент прессования, соответственно, меньше придётся ездить в Мурманск для выгрузки отходов, и машина будет больше работать в городе. В такие мусоровозы можно перегружать и крупногабаритные отходы. Система во всех отношениях качественнее, чем та, которую мы используем на данный момент, - пояснил директор компании-подрядчика Евгений Затона.

Реализация планов намечена на это лето. Уже к концу июня компания «Севстрой» готова закупить мусоровозы, контейнеры предоставит региональный оператор - «Управление отходами», переоборудование контейнерных площадок должны взять на себя муниципалитет и управляющие компании.

- Переоборудование площадок – важный момент. Они должны иметь ровное основание, а в данный момент контейнеры стоят на плитах или возвышенностях. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным трудностям, - рассказал Евгений Затона.

Новая система обращения с ТКО будет вводиться поэтапно. Предположительно, переоборудование контейнерных площадок начнётся с нижней части города, новые мусоровозы выйдут на линию в начале июля. Пока же глава муниципалитета поручил обследовать площадки, чтобы оценить масштаб работ и их стоимость.