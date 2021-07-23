В Североморске проверили соблюдение масочного режима. Есть нарушители

Представители администрации муниципалитета совместно с сотрудниками полиции провели рейд по торговым точкам города.

Соблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции и масочного режима – основные требования и к покупателям, и к продавцам. Проверочные мероприятия во флотской столице стартовали с началом пандемии, рейды проводятся на постоянной основе. Большинство североморцев требования безопасности соблюдают, но и нарушители тоже есть.

Во время очередного рейда выявлено четыре нарушителя: одно юридическое лицо, один предприниматель и два гражданина.

- На гражданских лиц составлены протоколы, в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя будет возбуждено административное производство, - прокомментировал ситуацию врио начальника отдела по безопасности населения администрации ЗАТО Олег Дручок.

Ответственность за несоблюдение масочного режима предусмотрена ст.20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.