В Североморске проверили соблюдение масочного режима пассажирами общественного транспорта

В рейде приняли участие депутаты, специалисты администрации, волонтёры, представители полиции и Роспотребнадзора.

- Мы наблюдаем рост коронавирусной инфекции, более 60 случаев заболевания было зафиксировано только за субботу и воскресенье. Жалобы поступают от горожан, что в транспорте люди не используют маски. Наша задача проконтролировать, чтобы также кондукторы и водители находились в масках и перчатках - по постановлению главного санитарного врача. Это необходимое профилактическое мероприятие, - рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Евгений Шлейфер.

Инициатор рейда – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Татьяна Сахарова. А поводом для его проведения стали сразу несколько обращений от горожан.

- Ко мне обратились две жительницы Североморска, которые используют общественный транспорт для поездок в поликлинику. Несмотря на возраст (65+) уровень их ответственности за всё происходящее вокруг очень высок и они, на мой взгляд, пример для нас! Им небезразлично происходящее. Поэтому они позвонили и попросили провести такой рейд. Такая у них жизненная позиция. Хочу отметить, что основная задача рейда не штрафы, а безопасность граждан, - отметила Татьяна Сахарова.

Во время рейда было проверено несколько автобусов. Организаторы уделили внимание, в том числе, профилактической работе. Волонтёры Североморска вручали пассажирам маски и памятки, в которых указаны возможные суммы штрафов за административное нарушение.