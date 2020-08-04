В Североморске проверяют готовность детских садов и школ к новому учебному году

Приёмка – мероприятие плановое. Оно проводится ежегодно в преддверии 1 сентября. Специальная комиссия проверяет документацию, исправность систем, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений, а в целом – безопасность детей и взрослых. Вчера первыми такой экзамен держали дежурные детские сады. На сегодняшний день для 472 воспитанников в Североморске работают 5 дошкольных учреждений, на базе которых сформирована 51 дежурная группа.

- Каждое учреждение при подготовке к новому учебному году должно выполнить целый комплекс мероприятий. Среди них - промывка и опрессовка систем отопления, освидетельствование систем естественной вентиляции, утилизация ртутьсодержащих отходов, поверка и перезарядка огнетушителей, - пояснил руководитель МБУО «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» Леонид Рындя.

Помимо этого, в учреждениях делают плановые ремонты, обновляют освещение, модернизируют систему безопасности – как в детском саду № 15.

- В ноябре 2019 проходило обследование антитеррористической защищённости учреждения, по итогам нам необходимо было поставить систему видеонаблюдения внутри здания. Сейчас такая система уже функционирует, в детском саду 23 камеры видеонаблюдения, - рассказала заведующая детским садом № 15 Елена Забуга.

Отдельное внимание во время приёмки специалисты уделяют работе пожарной сигнализации.

- В первую очередь мы смотрим, прошёл ли сигнал на пульт пожарной охраны, оцениваем, как работает система оповещения и управления эвакуацией людей. Это важный момент. Также раз в полгода обязательно отрабатывается учебная эвакуация, этой осенью тренировки пройдут в сентябре - октябре, - сказала инспектор по пожарному надзору Елена Карева.

Замечаний к дежурным детским садам нет. Все они готовы к работе в новом учебном году. Проверка учреждений в ЗАТО продлится две недели. Как рассказала заместитель начальника Управления образования администрации Светлана Горжий, нет никаких сомнений в том, что приёмка пройдёт успешно.

- Это отработанный механизм, все руководители образовательных учреждений знают его особенности и детали, у всех есть необходимый перечень документов и требований. У нас никогда не было сбоев в приёмке, и в этом году их также быть не должно. Отдельные слова благодарности – руководителям и сотрудникам детских садов. Этим летом эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в их работу. В июне вместо четырёх запланированных дежурство несли 10 дошкольных учреждений. Со всеми задачами специалисты справились, - отметила Светлана Горжий.