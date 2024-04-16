В Североморске проводится капитальный ремонт 12 домов

В пяти домах обновляют фасады, в шести — внутридомовые инженерные сети, в одном — подвал и фундамент.

Ещё в десяти домах Североморска с начала года были заменены лифты.

Ремонтируемые дома генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова осмотрела совместно с главой ЗАТО Североморск.

Объезд начали с посёлка Сафоново и улицы Советской, где уже в этом году будет начат ремонт ряда кровель и фасадов. Также гендиректор фонда и глава муниципалитета заехали на улицы Кортик и Комсомольская.

Отметим, что на улице Комсомольской в Североморске впервые в Мурманской области используются теплофасадные панели «Экощит».

«Всего в краткосрочном плане региональной программы капремонта значатся 29 домов. Но, помимо планового ремонта, многое будет сделано в рамках реновации ЗАТО. Планов и задач на ближайшую перспективу у нас очень много», — подчеркнула Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в Североморске в 2024 году предусмотрен ремонт крыш, фасадов, замена лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем.

Фото: https://gov-murman.ru