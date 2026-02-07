В Североморске проводят городской фотоконкурс «Мой город - моя жизнь»

Дом детского творчества им. Саши Ковалева флотской столицы приглашает обучающихся и работников образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск принять участие в городском фотоконкурсе «Мой город - моя жизнь», посвящённом 75-летию Североморска.

Объявлены номинации фотоконкурса: «Пейзаж»; «Городской пейзаж»; «Портрет»; «Макро»; «Репортаж»; «Эксперимент» (с использованием компьютерной обработки и различных фотографических технологий); «Анималистика».

Заявки на участие и работы принимаются до 10 апреля по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Головко, 1а. ДДТ (методический кабинет). Консультации по телефону 8 (81537) 4-74-15.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19300-gorodskoy-fotokonkurs-moy-gorod-moya-zhizn/