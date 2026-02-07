Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 16:00
В Североморске проводят городской фотоконкурс «Мой город - моя жизнь»
Дом детского творчества им. Саши Ковалева флотской столицы приглашает обучающихся и работников образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск принять участие в городском фотоконкурсе «Мой город - моя жизнь», посвящённом 75-летию Североморска.
Объявлены номинации фотоконкурса: «Пейзаж»; «Городской пейзаж»; «Портрет»; «Макро»; «Репортаж»; «Эксперимент» (с использованием компьютерной обработки и различных фотографических технологий); «Анималистика».
Заявки на участие и работы принимаются до 10 апреля по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Головко, 1а. ДДТ (методический кабинет). Консультации по телефону 8 (81537) 4-74-15.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/19300-gorodskoy-fotokonkurs-moy-gorod-moya-zhizn/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Скоро в эфире00:40«Если можешь, прости». Художественный фильм (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».05:10Концерт «ЖАРА LITE» '2024 (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале