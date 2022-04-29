В Североморске пройдёт акция «Zа мир без нацизма»

29 апреля в главной базе Северного флота — городе Североморске — состоится Всероссийский тематический музыкальный телемарафон «Zа мир без нацизма». Акция проводится по решению Министра обороны Российской Федерации и посвящена памяти жертв фашистских карателей – украинских националистов.

Начало мероприятия в 11.00 на Приморской площади Североморска возле памятника Героям-североморцам – защитникам советского Заполярья.

В акции примут участие представители командования Северного флота, руководства области и города, а также военнослужащие гарнизона и жители флотской столицы.

Состоятся выступления артистов ансамбля песни и пляски и военного оркестра Северного флота, а также городских творческих коллективов.

На Приморской площади будет развернута выставка современной и исторической военной и специальной техники. Будут работать полевые кухни и передвижной магазин «Военторга».

Как сообщает пресс-служба СФ, безопасность мероприятия и правопорядок обеспечат сотрудники североморского отдела внутренних дел и военной полиции Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419214@egNews