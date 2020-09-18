В Североморске пройдут учения по аэрозольной маскировке

С 21 по 25 сентября служба РХБЗ Северного флота проведёт учение по аэрозольной маскировке кораблей и причального фронта мыса Алыш.

Горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и пребывания на улице.

Учение запланировано в период с 8 до 18 часов. Информация о точном времени будет опубликована дополнительно.