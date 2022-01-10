В Североморске распахнул двери новый корпус лицея №1 на ул. Пионерской

Первыми порог нового учебного учреждения переступили ученики начальных классов. Ровно в 9.00 для них прозвенел традиционный школьный звонок.

- Поздравляю всю систему образования ЗАТО г. Североморск с этим событием! Желаю коллективу огромных сил, чтобы с умом решать любые задачи. А ко всему прочему пусть приложится удача, ведь она никогда не бывает лишней. А вам, ребята, - упорства, целеустремленности и блестящих перспектив! - напутствовала начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских.

Лицеистов также поздравил директор учебного заведения Максим Кузнецов. Он пожелал школьникам увлекательного путешествия в мир знаний в новом современном здании.

После торжественной линейки ребята в сопровождении педагогов разошлись по своим аудиториям. В первый день у школьников прошли классные часы, а также была организована ознакомительная экскурсия. А уже завтра здесь начнётся полноценный образовательный процесс.

Напомним, строительство нового учебного учреждения велось в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» и национального проекта «Образование». Общая стоимость работ – 1 млрд 281 млн 76 тысяч 900 рублей. Помимо классных аудиторий с современной техникой, здесь просторно расположились столовая на 620 мест, актовый зал на 800 мест, зал для хореографии, три спортивных зала, в том числе тренажёрный. Также в новом корпусе будут работать группы продлённого дня (для обучающихся начальной школы), студия 3D моделирования, студия анимации, комнаты психологической релаксации.

А в 2022 году на территории образовательного учреждения откроется «Кванториум».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11826-v-dobryy-put-1/#news-gal-3