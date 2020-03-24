В Североморске разработан комплекс мер, направленных на предупреждение коронавируса

Об эпидемиологической ситуации в Североморске журналистам рассказали руководители территориального Роспотребнадзора и Центральной районной больницы.

Ситуация во флотской столице в целом – благоприятная. Во-первых, санитарный барьер в закрытом административно-территориальном образовании достаточно высок. Во-вторых, в муниципалитете разработан комплекс мер, направленных на предупреждение коронавируса.

Как рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной и ЗАТО Заозёрск Евгений Шлейфер, сейчас эпидпорог превышен, но это норма. Весной в регионе ежегодно регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Что касается коронавируса – это респираторный вирус, он передаётся воздушно-капельным путём. Отсюда следует простой вывод, чтобы заболеть коронавирусом, нужно контактировать с больным человеком или носителем инфекции. В Североморске это маловероятно. В городе нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом, 31 человек находится на самоизоляции – они соблюдают домашний режим, находятся на особом контроле медиков и будут госпитализированы, если почувствуют себя хуже.

- Повода для паники нет. Сдавать анализы на коронавирусную инфекцию всем без исключения тоже не нужно. Те пациенты, которые находятся в стационарах, проходят обязательное обследование. В Североморске на этой неделе всех, кому назначают анализы по ОРВИ, проверят и на коронавирус, - рассказал главный врач Центральной районной больницы Североморска Валентин Сердюк.

- Коронавирус – это один из двухсот известных вирусов. Меры профилактики просты и известны всем. Нужно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, стараться не касаться ими лица. Сейчас важно также поменьше находиться в местах с большим скоплением людей. Проветривайте помещения и проводите влажную уборку с дезсредствами, - пояснил заместитель главного врача ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Сергей Баулин.

В Североморске профилактике вирусных инфекций уделяют большое внимание. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях общественного питания, в торговых центрах, на общественном транспорте.