В Североморске реализован первый в Мурманской области проект по строительству современной школы на 1200 мест

В Североморске в ходе строительства лицея на 1200 мест депутаты представительного органа власти флотской столицы постоянно контролировали ход работ. После ввода в строй лицея, 1 марта, состоялся первый депутатский рейд, который возглавил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, в новое общеобразовательное учреждение. Депутаты решили лично проверить, как организован учебный процесс, питание, имеются ли нерешенные проблемы.

В составе депутатской группы были опытные педагоги. Заместитель председателя Совета депутатов Евгения Гордеева – педагог с четверть вековым педагогическим стажем, до избрания на эту должность была директором средней школы №5 в посёлке Малое Сафоново. Депутат Газина Пузикова – заместитель по учебной части гимназии №1.

Депутатов сопровождал, давая пояснения и отвечая на вопросы директор лицея Максим Кузнецов. Гости посетили столовую, где ознакомились с меню питания школьников, специализированные кабинеты, актовый и спортивный залы.

Нельзя не отметить организацию системы безопасности, созданную в лицее. За ситуацией внутри лицея наблюдают 48 камер, а периметр школы контролируют ещё 14, информация с которых выводится на монитор пульта управления.

Депутатам понравились созданные в лицее классы для групп продленного дня, где школьники могут и учить домашние задания, и отдохнуть за играми. Здесь с ними занимаются воспитатели. Всего таких групп продленного дня в лицее 9, по три на каждом этаже.

В классах и кабинетах установлено 69 интерактивных досок. Впечатлили гостей и специализированные кабинеты по химии, физике и биологии. Каждый такой кабинет состоит из лекционного зала, двух лабораторий и лаборантской.

К созданному в Мурманске «Кванториуму» в этом году прибавится ещё один, который появится в североморском лицее.

Впечатлил в лицее и самый большой в Мурманской области актовый зал на 700 посадочных мест. Правда, пока в нём установлены кресла для 351 зрителя. И шторами на окнах, и занавесом на сцене, и киноэкраном управление осуществляется дистанционно. Есть здесь и подъёмник для маломобильных школьников.

4 марта здесь состоится концерт для педагогов лицея.

На территории лицея высажено 650 кустов и два десятка деревьев.

Педагоги Евгения Гордеева и Галина Пузикова были впечатлены наличием самого современного оборудования для обучения школьников. Детям в лицее уютно и удобно заниматься.

Евгений Алексеев отметил, что в Североморске реализован первый в Мурманской области проект по строительству современной школы на 1200 мест.

- Мы пришли сюда, чтобы выяснить у педагогов и школьников, какие имеются проблемы и пожелания, - отметил Евгений Платонович.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12024-deputatov-licey-vpechatlil/