В Североморске реализуется комплекс мероприятий по реновации ключевых культурных объектов

В ходе рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева посетила ряд спортивных и культурных объектов, в которых запланированы и проводятся ремонтные работы. Также вице-губернатор провела встречи с коллективом учреждений, чтобы оценить текущее состояние площадок, наметить вектор развития и обсудить возможные точки роста.

«Центр досуга молодёжи» и Дворец культуры «Строитель» – ключевые творческие площадки флотской столицы. На базе ДК и ЦДМ работают более 40 объединений, в которых занимаются 1000 северян, обе площадки способны единовременно принять 1500 посетителей и обладают большим потенциалом. Реновация, которая запланирована учреждениями и проводится при поддержке Правительства Мурманской области, поможет сделать их более комфортными, современными, а значит – привлечёт ещё больше северян к активному и культурному отдыху. Кроме того, североморские коллективы – участники большого количества городских и областных мероприятий, неоднократные победители и призёры конкурсов и фестивалей. Наша задача – поддержать эту тенденцию», – отметила вице-губернатор.

В 2022 году за счёт средств областного бюджета для нужд учреждений спортивного и творческого кластеров ЗАТО был приобретён современный автомобиль. Сейчас проводится капитальная реконструкция фасада ДК «Строитель». Работы планируется завершить в октябре текущего года. В планах – масштабное преображение зрительного зала и благоустройство прилегающей территории. Для реализации задуманного в 2023 году уже сейчас готовится проектно-сметная документация и вносятся финальные корректировки в дизайн будущих пространств.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проектные работы ведутся в отношении ещё одного важного для города объекта – Центра досуга молодёжи. В ходе поездки заместитель губернатора Елена Дягилева ознакомилась с планом строительных работ, включающим капитальный ремонт кровли и фасада здания. На текущий момент уже согласован дизайн, а сами работы планируется провести в 2023 году.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12563-zato-g-severomorsk-s-rabochey-poezdkoy-posetila-zamestitel-glavy-regiona-elena-dyagileva/#news-gal-7