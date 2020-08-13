В Североморске ремонтируют памятник Владимиру Ленину

Объект в городском парке Североморска должны сдать к концу августа.

- На сегодняшний день подготовительные работы завершены. Постамент находился в плохом состоянии, максимально были демонтированы те его части, которые откололись, пришли в негодность. Конструктив будет следующий: саму фигуру покрасят в первоначальный цвет - золотисто-бронзовый, приведут в порядок постамент, а на основании памятника уложат новую плитку, - пояснил директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов.

Подрядная организация, ИП Головина, проверенная. Бригада уже ремонтировала в ЗАТО несколько объектов, в частности, памятный знак «Олень». К качеству работы замечаний нет.

Всего в этом году в муниципалитете приведут в порядок пять памятников и скульптур. Подкраска и обновление корпуса ждёт катер «ТКА-12» на площади Мужества. Около памятного знака «Краснознамённый Северный флот», который расположен при въезде на улицу Кортик, заменят подсветку. Кроме того, в планах ремонт памятника «Героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья» на Приморской площади. Там восстановят облицовку постамента.