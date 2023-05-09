В Североморске с Днём Победы поздравили ветерана Анну Александровну Яненко

8 мая в ЗАТО город Североморск прозвучали песни военных лет под окнами дома, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Яненко.

Анна Александровна всю жизнь проработала в госпитале. Во время войны помогала нашим бойцам быстрее вернуться в строй. Сегодня ветерану 101 год.

С праздником Анну Александровну поздравили глава муниципалитета Олег Прасов, который вручил ветерану праздничный набор и поздравления от правительства Мурманской области и администрации ЗАТО г. Североморск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских, юнармейцы. А праздничное настроение подарил коллектив Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

Артисты исполнили для Анны Александровны «День Победы» и «Смуглянку».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13730-v-severomorske-s-dnem-pobedy-pozdravili-veterana--annu-aleksandrovnu-yanenko/