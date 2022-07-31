В Североморске с Днём ВМФ поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота России представители командования и военной прокуратуры Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны, 97- летнюю Цигельникову Полексению Ивановну с наступающим праздником.

Старший помощник прокурора Северного флота полковник юстиции Андрей Попов, помощник прокурора полковник юстиции Александр Пенкин и офицер отдела военно-политического управления Северного флота подполковник Алексей Хоринов вручили Полексении Ивановне цветы и подарки, с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, и мирного неба над головой. Они передали ветерану слова благодарности от командования Северного флота и руководства военной прокуратуры.

Полексения Ивановна встретила войну в 16-летнем возрасте. С самого начала войны она служила матросом на одном из вспомогательных судов Северного флота а с июля 1943 года принимала участие в боевых действиях в составе 14 армии Карельского фронта. За проявленные мужество и стойкость Полексения Ивановна награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью Жукова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после освобождения Заполярья в 1944 году Полексению Ивановну отправили работать мастером пошива военной формы в Печенгу. После войны Полексения Ивановна осталась в Печенге и продолжила работу в воинских частях на разных должностях. Здесь же она познакомилась со своим будущим мужем. Всё три дочери также родились в Печенге и теперь окружают заботой свою мать-долгожителя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431074@egNews