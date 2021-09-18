В Североморске сдали 6 лифтов из краткосрочного плана 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«После того, как летом на 99% мы выполнили программу 2021 года по замене лифтов, было принято решение о замене ещё 8 агрегатов в 5 многоквартирных домах Североморска из краткосрочного плана 2022 года. На днях первые 6 подъемников были приняты в эксплуатацию», – отметил Фёдор Денисов.

Лифты в 5 многоквартирных домах на улице Адмирала Сизова и Гвардейской остановили 26 июля 2021 года. За это время подрядчик демонтировал старые агрегаты и на их место установил новые современные со звуковым сопровождением. Работы были выполнены точно в срок.

В ближайшее время работы по замене лифтов завершатся и в остальных 2 многоквартирных домах.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках краткосрочного плана в 2021 году в 17 многоквартирных домах планируется заменить 28 лифтов. На сегодняшний день работы завершены по 26 подъеёникам в 16 жилых зданиях в ЗАТО г. Североморск, Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, ЗАТО Александровск и Ловозерском районе. В Мурмашах работы по замене подъемника подходят к завершению.