В Североморске сдали новый детский игровой комплекс

В Североморске по адресу ул. Северная Застава, 14 появился новый современный детский игровой комплекс. Он рассчитан на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Элементы площадки выполнены из прочных и экологически чистых материалов, основание застелено травмобезопасным резиновым покрытием, на территории комплекса созданы условиях для отдыха родителей, установлены парковые диваны, кроме того, оборудованы урны.

Заказчиком работ выступил Центр городского развития Мурманской области (АНО). Срок сдачи объекта по контракту – 1 сентября, подрядчик закончил работы досрочно 11 августа.

«Мы очень внимательно подходим к этой работе. Специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» выбирают для установки современное и, главное, безопасное оборудование. Постоянно получаем обратную связь от жителей – действительно, подобные комплексы пользуются огромной популярностью. И мы просим северян бережно относиться к таким объектам», - отметила министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

Стоит отметить, что площадка расположена во дворе группы домов по ул. Северной Заставы, где сегодня активно выполняются работы по капитальному ремонту дворовых территорий. В частности, меняется асфальтобетонное покрытие и устанавливается новый бордюрный камень.

«Именно так и должно обновляться городское пространство. Не замена отдельно взятых конструкций и точечные ремонты, а комплексный подход. В данном случае – это масштабное благоустройство всей придомовой территории. И уже в его рамках – современная и безопасная детская площадка, которая, уверен, станет точкой притяжения для очень многих семей. С подобной инициативой я уже предложил выступить жителям еще одной группы домов по улице Кирова, которые хотели бы добиться включения и своей территории в программу по формированию современной городской среды», – прокомментировал депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

В ближайшее время во флотской столице установят ещё две детские площадки на ул. Корабельной и ул. Падорина.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в этом году предстоит благоустроить дворовые территории 250 многоквартирных домов в 28 муниципальных образованиях региона. Что касается новых детских и спортивных игровых комплексов, всего будет установлено 86 объектов в 31 населенном пункте.