В Североморске Сергей Голуб и пожарные сообща спасли жителей горящего дома

Североморец Сергей Голуб спас ребёнка при пожаре, вытащив его из окна горящего многоквартирного дома.

14 января в районе 4 утра в п.Сафоново в 5-этажном доме №1 по улице Преображенского, на 4-м этаже в однокомнатной квартире произошёл пожар.

К месту происшествия немедленно убыли силы и средства Североморского пожарно-спасательного гарнизона: дежурный караул специальной пожарно-спасательной части №6 и пожарная команда в/ч 77360-А.

По прибытию было обнаружено открытое пламенное горение из окон квартиры на 4-м этаже, сильное задымление в подъезде. В помощи нуждались люди с верхнего этажа дома. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, несмотря на сложную обстановку, спасено шесть гибели людей не допущено.

До прибытия пожарных местный житель Сергей Владимирович Голуб эвакуировал ребёнка из горящего дома через оконный проём. На пятый этаж мужчина поднялся по наружной пожарной лестнице.

Отличились в действиях по спасению людей и тушению сложного пожара и огнеборцы, участвующие в ликвидации возгорания.