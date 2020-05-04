В Североморске сезонные дорожные работы в этом году начались с ямочного ремонта новым методом - с помощью рециклера

Мобильная установка предназначена для ямочного ремонта асфальтового покрытия. Как поясняют специалисты подрядной организации, она не нуждается в продукции заводов, а использует уже отслужившее покрытие, как материал.

- Щебень и асфальтобетонная крошка смешиваются с битумом, а встроенная в установку горелка доводит смесь до нужной температуры. Потом её помещают в яму и сравнивают с поверхностью с помощью виброплиты, - рассказал о технологии работы главный инженер подрядной организации Андрей Новиков.

Производительность такого типа рециклеров – около 3 тонн в час. Установку можно использовать в любую погоду, а диапазон температур, при которых она работоспособна, очень широк. К тому же, точечные «латки» рециклером - более надёжный способ заделать ямы, чем засыпка старым асфальтом или щебнем.

- Первый раз мы пробуем заделывать ямы, которые образовались в результате эксплуатации автомобильных дорог и проездов, с помощью рециклера. Ремонтная кампания на этом не будет останавливаться, она будет продолжаться. Заделка ям таким способом носит временный характер. Как только начнут работу асфальтобетонные заводы, мы приступим к восстановлению дорог в нашем городе с помощью горячего асфальта. Этим летом ямочный ремонт охватит 4800 квадратных метров дорожного полотна, - рассказал директор Городского центра ЖКХ Константин Ухарев.