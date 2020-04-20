В Североморске собираются начать капитальный ремонт лестницы, ведущей к Дому офицеров флота

Как рассказал директор ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев, конкурентные процедуры проведены, подрядчик определился, контракт на выполнение работ заключён. За реконструкцию трапа возьмётся ООО «Аркада».

К демонтажу деревянной лестницы на металлическом каркасе рабочие планируют приступить уже на этой неделе. В производственном графике заявлена дата – 20 апреля. Поэтому уже в понедельник трап от дома № 13 на улице Морской будет закрыт для пешеходов, движение по нему будет запрещено.

Капитальный ремонт лестницы производится в рамках приоритетного национального проекта «Жильё и городская среда». Срок сдачи объекта – 1 июля 2020 года.