В Североморске собрали медикаменты для жителей Донбасса

Более 20 коробок с лекарствами переданы в ЛДНР.

Североморское местное отделение партии «Единая Россия» объявило срочный сбор необходимых медикаментов для детей и пожилых людей, находящихся на территориях ДНР и ЛНР. На призыв оказать помощь в сборе лекарств откликнулись не только североморцы - отзыв в денежном виде пришёл и из посёлка Раякоски от Екатерины Анисимовой. На поступившие средства также были закуплены необходимые медикаменты.

Всё собранное вместе с продуктами питания оперативно передано на Донбасс.

«В зоне СВО, на освобождаемых территориях всё больше жителей нуждаются в помощи. В первую очередь не хватает лекарств для населения. Конечно, наши воины делятся продуктами, а военные врачи оказывают помощь, но лекарств для деток или от давления пожилым людям у них просто нет. И вот, появилась возможность доставить в отдаленные села и деревни детские жаропонижающие сиропы и лекарственные средства для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Мир обязательно придёт, откроются аптеки, заработают поликлиники, а сейчас приедут наши коробки с лекарствами, которые так ждут. Благодарю всех депутатов - членов фракции «Единая Россия» и неравнодушных граждан за оказанную помощь», - отметил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, руководитель фракции партии «Единая Россия» Евгений Алексеев.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-severomorske-sobrali-medikamenty-dlya-zhitelej-donbassa