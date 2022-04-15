В Североморске состоится чемпионат по стрельбе из пистолета среди офицеров Северного флота

16 апреля в главной базе Северного флота – Североморске в соответствии с планом спортивно-массовой работы на 2022 учебный год состоится чемпионат среди офицеров управлений, отделов и служб, а также основных объединений и соединений флота по стрельбе из пистолета Макарова.

Соревнования пройдут в тире одной из береговых воинских частей. Стрелки будут поражать мишень с расстояния 25 метров.

Церемония награждения победителей и призёров состоится после окончания состязаний, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417402@egNews