В Североморске состоится премьера фильма о командующем Северным флотом адмирале Арсении Головко

26 мая в Североморске состоится премьера документального фильма о командующем Северным флотом во время Великой Отечественной войны адмирале Арсении Головко «Незамерзающий порт надежды» (12+).

Фильм расскажет о героической обороне Заполярья, которая вошла в историю России как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму. Фильм посвящён не столько военным событиям, сколько человеку, на которого во время войны легла ответственность за судьбу Северного флота.

Картина снималась в 2021 году в Мурманской области.

Для съёмок фильма были использованы воспоминания Арсения Головко, а также материалы Центрального архива Министерства обороны и Государственного архива РФ. Со съёмочной группой активно сотрудничал сын адмирала – Михаил Арсеньевич Головко, который сейчас работает над восстановлением дневника отца.

Премьера фильма пройдёт в рамках Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen».

Премьера фильма состоится 26 мая в 18.00 в кинотеатре «Планета, 51» флотской столицы (ул. Советская, 20). Фильм представят автор-режиссёр Дарья Хренова, а также сын адмирала Михаил Головко. На премьеру приглашены представители командования Северным флотом и администрации Североморска.