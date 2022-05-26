Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг маяСемьи Мурманской области начали получать новую федеральную выплату на детей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 08:45

В Североморске состоится премьера фильма о командующем Северным флотом адмирале Арсении Головко

26 мая в Североморске состоится премьера документального фильма о командующем Северным флотом во время Великой Отечественной войны адмирале Арсении Головко «Незамерзающий порт надежды» (12+).

Фильм расскажет о героической обороне Заполярья, которая вошла в историю России как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму. Фильм посвящён не столько военным событиям, сколько человеку, на которого во время войны легла ответственность за судьбу Северного флота.

Картина снималась в 2021 году в Мурманской области.

Для съёмок фильма были использованы воспоминания Арсения Головко, а также материалы Центрального архива Министерства обороны и Государственного архива РФ. Со съёмочной группой активно сотрудничал сын адмирала – Михаил Арсеньевич Головко, который сейчас работает над восстановлением дневника отца.

Премьера фильма пройдёт в рамках Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen».

Премьера фильма состоится 26 мая в 18.00 в кинотеатре «Планета, 51» флотской столицы (ул. Советская, 20). Фильм представят автор-режиссёр Дарья Хренова, а также сын адмирала Михаил Головко. На премьеру приглашены представители командования Северным флотом и администрации Североморска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар подпрыгнул почти на 5,75 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика