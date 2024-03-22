В Североморске состоится презентация антологии русской военной поэзии 2014-2023 гг. «Поле битвы. Русские поэты о войне и мире»

Во флотской столице 22 марта в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна (ул. Кирова, 2) состоится презентация антологии русской военной поэзии 2014-2023 гг. «Поле битвы. Русские поэты о войне и мире».

Книгу представит книгу редактор-составитель антологии, член Союза писателей России, наш земляк Михаил Зверев.

В сборник вошли стихи 45 поэтов из разных городов России. Издание было удостоено Всероссийской премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига.

Презентация состоится в рамках цикла встреч с поэтами и прозаиками «Открытие книги». В мероприятии примут участие поэты флотской столицы и областного центра. Вход свободный.

Средства, вырученные от продажи антологии, перечисляются на счета подразделений ВС РФ в зоне СВО.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15489-v-centralnoy-gorodskoy-biblioteke-sostoitsya-prezentaciya-antologii-russkoy-voennoy-poezii-2014-2023-gg-pole-bitvy-russkie-poety-o-voyne-i-mire/