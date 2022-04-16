В Североморске состоится турнир по мини-фтболу на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота

В честь профессионального праздника специалистов по радиоэлектронной борьбе 16 апреля в главной базе Северного флота – Североморске стоится турнир по мини-футболу на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота.

В соревнованиях примут участие 12 команд от управлений и служб штаба флота, а также частей Североморского гарнизона, в том числе батальона РЭБ армии ВВС и ПВО и отдельного центра РЭБ Северного флота.

Игры пройдут в два этапа в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Начало церемонии открытия – в 10 часов. Награждение победителей и призеров спланировано в тот же день после проведения финальной игры.

В перерывах между матчами перед футболистами и болельщиками выступят детские самодеятельные творческие коллективы города Североморска, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417546@egNews