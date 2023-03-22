В Североморске состоялась акция «Помощь солдату»

В детском саду №44 ЗАТО г. Североморск состоялась акция «Помощь солдату» по сбору гуманитарной помощи российским военнослужащим.

Сотрудниками и родителями воспитанников детского сада были собраны средства личной гигиены. Всё передано в местную общественную приёмную партии «Единая Россия».

«Благодарю всех принявших участие в такой нужной и важной акции. Спасибо за неравнодушие, за активную гражданскую позицию, за ваши добрые сердца!», - сказала секретарь местного отделения партии Юлия Гладских.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-severomorske-sostoyalas-akciya-pomosh-soldatu