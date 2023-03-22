Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 09:30
В Североморске состоялась акция «Помощь солдату»
В детском саду №44 ЗАТО г. Североморск состоялась акция «Помощь солдату» по сбору гуманитарной помощи российским военнослужащим.
Сотрудниками и родителями воспитанников детского сада были собраны средства личной гигиены. Всё передано в местную общественную приёмную партии «Единая Россия».
«Благодарю всех принявших участие в такой нужной и важной акции. Спасибо за неравнодушие, за активную гражданскую позицию, за ваши добрые сердца!», - сказала секретарь местного отделения партии Юлия Гладских.
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-severomorske-sostoyalas-akciya-pomosh-soldatu
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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